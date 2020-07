Il bimbo ha fretta e sta per nascere in fabbrica: arriva l'ambulanza

L'emergenza è sorta in una fabbrica cinese di Poggiomarino: una donna stava per partorire. All'arrivo, in via Matteotti, dell'ambulanza del 118, per il parto mancava davvero pochissimo: il personale dell'ambulanza (equipaggio del Saut di Poggiomarino) ha caricato la donna a bordo e fatto nascere il piccolo, per poi portare la madre all'ospedale di Sarno.

Secondo le prime notizie né madre né figlio rischiano la vita. Il bimbo pesa oltre 3 chili e 200 grammi.

Particolare primato per il 118 di Poggiomarino: tre bimbi sono nati in ambulanza negli ultimissimi anni.