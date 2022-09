Fece cadere bimbo dal balcone, condannato il domestico per l'omicidio del piccolo Samuele

Il gup di Napoli Nicoletta Campanaro ha condannato a 18 anni di carcere Mariano Cannio, il domestico 39enne ritenuto responsabile dell'omicidio del piccolo Samuele. Il bimbo di quattro anni era stato fatto cadere nel vuoto dall'uomo, il 17 settembre 2021, dal balcone di casa situato in via Foria.

Omicidio aggravato

Contestato all'imputato, affetto da patologie della sfera psichiatrica, ma ritenuto capace di intendere e volere, il reato di omicidio aggravato, nel processo celebrato con il rito abbreviato. A difendere Cannio, l'avvocato Maria Assunta Zotti, che non ha escluso la tesi dell'incidente, ossia che il bimbo possa essersi sporto troppo, anche se il suo assistito ha reso comunque dichiarazioni di colpevolezza. "Sono uscito fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera ho avuto un capogiro. Mi sono affacciato dal balcone mentre avevo il bambino in braccio perché udivo delle voci provenire da sotto, a questo punto lasciavo cadere il bambino di sotto. L'ho fatto perché in quel momento ho avuto un capogiro. Ho immediatamente udito delle urla provenire dal basso e mi sono spaventato, consapevole di essere la causa di quello che stava succedendo", erano state le dichiarazioni di Cannio agli investigatori. Tali dichiarazioni, secondo la tesi della difesa, potrebbero essere dipese dalle patologie psichiche di cui è affetto il domestico.