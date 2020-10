Bimbo dell'asilo nido positivo al Covid: classe in quarantena

Caso di positività al Coronavirus in un asilo nido di Massa Lubrense. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco Lorenzo Balducelli.

"Devo comunicarvi che un bambino che frequenta l'Asilo Nido Le Coccole è risultato positivo al Covid-19. L'ultimo giorno di frequenza a scuola è stato il 20 ottobre. Il bambino sta bene e di questo sono veramente contento. Così come indicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 SUD i soli compagni di classe rimarranno in quarantena presso il loro domicilio fino al giorno 4 novembre. Eventuali sintomi dovranno essere comunicati al pediatra curante. La classe interessata dalla quarantena è formata complessivamente da 5 bambini, quindi, oltre al bambino risultato positivo in quarantena ci sono altri 4 bambini", spiega il sindaco Balducelli.