Bimbo di 8 anni semina il panico in minimoto. Denunciata la madre

A 8 anni semina il panico tra i pedoni a largo Berlinguer, nel centro di Napoli, in sella a una mini-moto da pista, mezzo in grado di raggiungere i 50 chilometri orari. La scena è stata notata dai Carabinieri che sono intervenuti fermando il ragazzino. I militari hanno trovato la madre, che era seduta al tavolino di un bar sorseggiando una bevanda fresca e dando le spalle alla piazza nella quale il figlio stava scorazzando a bordo della mini-moto. La donna è stata denunciata per abbandono di minore. (AdnKronos)