Bimbi autistici da un anno senza cure: "E' una vergogna"

Da 12 mesi le cure per bambini autistici o con altre patologie neuropsichiatrici non sono garantite. Accade a Portici, distretto 34 dell'Asl Napoli 3 Sud, dove si è costituito il Comitato delle mamme coraggiose. Si tratta di un gruppo di donne che cercano di far sentire la loro voce per vedere riconosciuti i loro diritti, ma soprattutto quelli dei loro figli. Sarebbero 600 i minori rimasti senza assistenza. "Da un anno l'Asl di Portici non ha un neuropsichiatra - spiega Francesca Ruggiero, mamma di un bimbo di 5 anni - Questa figura è fondamentale perché è quella che non solo controlla i progressi dei nostri piccoli, ma anche il medico che redige il piano terapeutico".

Il piano è obbligatorio per accedere a una serie di servizi: in primo luogo alle terapie di un centro convenzionato, ma anche ai sussidi come la legge 104 e all'assistenza scolastica: "Senza il piano terapeutico i bambini vengono cacciati dai centri e non possono andare neanche a scuola" aggiunge Francesca. Le mamme sono state indirizzate all'Asl di San Giorgio a Cremano, ma le cose non sono cambiate: "A San Giorgio sono talmente oberati che non sanno quando potranno darci un appuntamento". A tutto ciò si aggiunge un ulteriore problema: "Per entrare in un centro convenzionato possono volerci dai due ai tre anni di attesa - assicura la mamma - ma una volta entrati, senza il rinnovo del piano ogni 6 mesi, il rischio è di tornare in coda alla lista".

Può capitare, poi, che le terapie vengano sospese perché i fondi della Regione sono finiti. La vicenda è stata oggetto di un'interrogazione in Consiglio regionale a firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello: "E' vergognoso. Ci dicono che su un fabbisogno di 70 neuropsichiatri per l'Asl Napoli 3 Sud sono coperti solo 17 posti. Sostengono che le motivazioni sono economiche e di difficoltà nel reperire specialisti di questo tipo. Bisogna trovare soluzioni immediate". Ancora più duro il commento di Francesco Maranta del Forum della Salute: "Ciò che sta avvenendo a Portici è un crimine. Lasciare questi bambini senza terapie vuol dire bloccare i loro miglioramenti e non recuperare più il tempo perduto".