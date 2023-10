Ragazzina si affaccia dal treno per un selfie. Eav smentisce: "Notizia falsa"

Sui social è diventato virale un video che mostra una ragazzina con la testa fuori al finestrino di un treno, verosimilmente per scattare un selfie. Le immagini sono state diffuse dalla pagina social "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" che parla di episodio avvvenuto in Circumvesuviana, in direzione Torre Annunziata.

"Scena alquanto agghiacciante quella vissuta stasera su un treno per Torre Annunziata dove una bambina ha passato parte del viaggio in bilico sul bordo dei sedili, con la testa vicino ai finestrini. Il ragazzo autore del video ha spiegato alla signora presente (probabilmente la mamma) che in caso di frenata la bambina si sarebbe fatta molto male, considerazione che la signora ha respinto con un brillante "Fatt e ca** tuoij". Disagio puro", si legge nel post.

La smentita di Eav

Dopo qualche ora, però, è arrivata la replica di Eav che smentisce la notizia e attacca la stessa pagina social. "Il video che è circolato di una ragazzina che mette la testa fuori dal finestrino induce a tutta una serie di conclusioni completamente sbagliate. Ciò succede quando la stampa prende come fonte di informazione una pagina che è a metà tra satira e informazione spesso approssimativa .

Perché non chiamare per chiarimenti EAV? Si precisa che il treno in questione consente l’apertura dello stesso solo di pochi centimetri. È esclusa, quindi, la possibilità che l’utente possa aver viaggiato sporgendo il capo verso l’esterno. La ragazzina non poteva mettere la testa fuori dal finestrino ma soltanto appoggiarla. Una seconda osservazione è la seguente: ma come si fa a sostenere che la ragazza sia stata con la testa fuori per decine di minuti quando il video che circola è di appena pochi secondi?

Rispetto alla mancanza di controllo da parte del personale di bordo, si chiarisce che il capotreno, durante la marcia, è tenuto a stare in cabina di guida, e ad intervenire qualora si verifichi un problema al treno o se allertato dai viaggiatori.

EAV è da sempre attenta al tema della sicurezza in ambito ferroviario, sul quale ha anche prodotto diverse campagne di sensibilizzazione. Il problema resta il comportamento irresponsabile dei singoli, anche adulti, visto che la ragazzina, a quanto si apprende dall’autore del video, viaggiava in compagnia della madre".