Paura a scuola: bimba scavalca il cancello e tenta di scappare

Paura ieri in una scuola di Torre Annunziata dove una piccola alunna si è allontanata. La bimba - di soli 4 anni - sarebbe riuscita ad eludere il controllo delle maestre, poco prima dell'uscita da scuola.

La piccola è riuscita a scavalcare un cancelletto, come spiega Lo Strillone, e poi si sarebbe diretta lungo il vialone che porta all'uscita in strada. Prorpio in strada è stata notata da uno dei genitori e prima che attraverssasse è stata fermata.

Il giorno dopo un mare di polemiche ha investito l'istituto e le maestre. I genitori, inferociti, si sono confrontati in cerca di una spiegazione. Inoltre, questa mattina, una rappresentanza degli stessi genitori ha chiesto un confronto con il dirigente scolastico, ma ogni tentativo è stato vano. Così gli animi si sono surriscaldati e solo l'intervento dei Carabinieri ha ristabilito la calma.