Bimba di un mese rischia di morire soffocata: salvata dal 118

La squadra 118 Loreto Crispi salva una bimba di 1 mese da morte per soffocamento. La notizia è stata riportata da Nessuno Tocchi Ippocrate. " Accade tutto stanotte, la centrale operativa “Angelo Perniciaro” di Napoli allerta ,intorno alle ore 1.00 , la postazione 118 del Loreto Crispi per “ostruzione delle vie aeree” in bimba di un mese di vita a Vico Cavaioli a Napoli. In una manciata di minuti l’equipaggio è a casa della piccola paziente, effettuano immediatamente le manovre di disostruzione delle vie aeree, la bimba riprende il respiro spontaneo. Alle ore 1.17 la piccola è stata affidata alle cure del Santobono di Napoli", si legge in un post.

“Queste sono le notizie che amiamo divulgare, i nostri complimenti vanno agli uomini e donne del servizio 118 che nonostante innumerevoli difficoltà sono presenti ,professionali e risolutivi! Bravi!”, dice Manuel Ruggiero, presidente dell'organizzazione.