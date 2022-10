Bimba di due anni cade nel vuoto da una finestra: ricoverata al Santobono

Una bambina di due anni è precipitata giù dal terzo piano di una palazzina a Fisciano, nel salernitano. La bimba è stata inizialmente trasportata presso l'ospedale Ruggi di Salerno e poi successivamente trasferita a Napoli al Santobono.

La bambina ha riportato ferite, ma - come riferisce SalernoToday - non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Mercato San Severino.

Sul posto per accertamenti è giunta anche la Scientifica.

