De Luca parla della bimba morta: “Caso montato da chi fa sciacallaggio. Altri pronto soccorso a cinque minuti di distanza”

"Boscotrecase è un episodio pompato da chi è abituato a fare sciacallaggio. Il pronto soccorso a Boscotrecase non c'era da tre anni e c'è il pronto soccorso a Castellammare di Stabia e all'Ospedale del Mare, a cinque minuti di distanza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di fine anno, a proposito della morte di una bimba, portata poco prima all'ospedale di Boscotrecase che non dispone del servizio di pronto soccorso.

"Quindi chi vuole fare sciacallaggio sarebbe bene che si orientasse sul ministro della Salute perché le due criticità che pesano ancora più sulla campagna sono queste: 10 mila dipendenti in meno rispetto alle altre Regioni e trasferimenti di risorse più bassi d'Italia. Quindi gira e rigira noi dobbiamo gestire il nostro sistema avendo queste due criticità. In queste condizioni stiamo facendo l'impossibile miracoli, ma dovremo combattere per avere il personale e le risorse", ha aggiunto De Luca.