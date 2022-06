Il "miracolo" di Gigi D'Alessio: bimba sente la sua voce e si risveglia dal coma

Giulia, bambina di cinque anni, è finita in coma e ci è rimasta per quasi tre settimane dopo un incidente in auto. "Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene" sono state le parole pronunciate da Gigi D'Alessio all'interno del video messaggio inviato ai genitori della bambina. Parole "miracolose" - le definisce qualcuno - dato che, dopo averle ascoltate insieme a quelle della sua famiglia, Giulia ha aperto gli occhi per pochi secondi.

La piccola è stata salvata grazie ad un lungo intervento eseguito all'Ospedale "Gemelli" di Roma, anche se le sue condizioni sono rimaste gravi, con l'attività cerebrale seriamente compromessa dall'incidente.

Giulia ha ripreso a fare i bisogni fisiologici, un segnale positivo unito alle lacrime scese sul volto della bambina dopo aver ascoltato le parole del cantante napoletano chiamato in causa da un poliziotto, suo grande amico. Felice il nonno della bambina che ha detto: "Che Dio lo benedica, ha fatto un gesto bellissimo che non dimenticheremo mai".