Bimba caduta, il primario: "Potrebbe ancora essere in pericolo di vita"

Non si può ancora escludere che sia in pericolo di vita la bimba di 5 anni precipitata dal secondo piano di un'abitazione di Caivano questa mattina. A sostenerlo è Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell'Ospedale Santobono di Napoli. La piccola è caduta in circostanze ancora da chiarire, sul posto indagano i carabinieri, ed è stata immediatamente trasportata nel capoluogo per le cure d'urgenza.

"Era vigile, ci ho parlato - ha raccontato Tipo - questo ci fa ben sperare sul fatto che non ci siano danni gravi. Gli accertamenti fatti finora non hanno evidenziato criticità, ma bisognerà proseguire con altre analisi ed esami diagnostici anche nei prossimi giorni. La mamma è con lei, è una famiglia straniera e ci sono difficoltà linguistiche, ma la piccola parla bene italiano e, quindi, non ci sono problemi da questo punto di vista".

Da una prima ricostruzione, pare che la bambina fosse sola in casa, mentre sembra che il padre fosse assente per lavoro. La caduta sarebbe stata attutita dalle corde per stendere i panni.