Bimba di cinque anni precipita dal balcone di casa: la corsa al Santobono per salvarle la vita

Pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per una bambina precipitata dal secondo piano di un palazzo. Sembrerebbe che la caduta sia stata attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola ha 5 anni ed è stata trasportata al Santobono, in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità.

Le condizioni della bimba

Come apprende NapoliToday da fonti interne, la bimba è arrivata al Santobono verso le 10.30. Era vigile. I sanitari la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti. Da un primo esame non risulterebbero macrolesioni, ma chiaramente bisognerà attendere la conclusione dell'iter diagnostico prima di sciogliere la prognosi.