Azzannata dal cane dello zio: buone notizie per la bimba ricoverata al Santobono

Buone notizie per la bimba di due anni e mezzo ferita a Torre del Greco da un rottweiler. La piccola, infatti, è stata trasferita in reparto dopo dieci giorni di rianimazione. Un'ottima notizia visto che, in un primo momento, le sue condizioni sono apparse gravi.

La bambina, ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, dieci giorni fa è stata azzannata dal cane dello zio mentre stava all'aperto. La piccola venne subito soccorsa e trasportata all'osepdale Maresca. Arrivata in arresto cardiorespiratorio, è stata assisitita dai medici e rianimata, prima del trasferimento al nosocomio partenopeo.