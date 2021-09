Tragico incidente domestico, bimba di 11 mesi investita da un getto di acido

La madre lo stava utilizzando per sturare il lavandino. La piccola è stata condotta al Santobono dove si trova in gravi condizioni

A 11 mesi è stata condotta al Santobono, in condizioni serie. Una bimba di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, è stata investita da un violento getto di acido muriatico che la mamma aveva utilizzato per sturare un lavandino.

A riportare la notizia è CasertaNews.it. Nell'incidente domestico, l'acido è fuoriuscito dal lavandino con violenza, probabilmente dovuta alla pressione generata nel liberare la tubatura.

La sostanza corrosiva ha colpito il volto della piccola, ferendola anche agli occhi. Immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. I medici sono arrivati in pochi minuti ed hanno trasportato la piccola direttamemte a Napoli.