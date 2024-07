Il patrimonio dell'Eav supera i 161 milioni di euro: De Gregorio confermato presidente

La Regione Campania ha approvato oggi il bilancio 2023 di Eav, azienda regionale del trasporto pubblico, che presenta un utile di circa 2,5 milioni di euro "rafforzando ancora il patrimonio netto contabile e quindi il valore della società che dal 2015 al 2023 è passato da 10 a 161 milioni di euro", sottolinea una nota di Eav. Il socio unico Regione Campania ha confermato l’attuale consiglio di amministrazione in carica con Umberto De Gregorio presidente. "Ringrazio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca della fiducia ancora una volta accordata.

Nel corso della nostra gestione - dichiara De Gregorio - abbiamo mantenuto l’impegno di mantenere in equilibrio economico e finanziario la società, dopo il salvataggio avvenuto a fine 2016. Nel periodo 2011-2016 la società ha registrato perdite in bilancio per complessivi 315 milioni di euro. Negli anni 2016-2023 ha registrato utili di bilancio per circa 100 milioni di euro. Questo rafforzamento patrimoniale ci ha consentito di portare avanti il piano investimenti di circa 5 miliardi di euro con 81 cantieri aperti ad oggi per un rinnovamento totale della infrastruttura ferroviaria e del parco treni. Un lavoro complesso che, tra mille problemi, continueremo a portare avanti con il contributo strategico del socio, dei lavoratori, dei sindacati e di tutti gli attori del processo", conclude De Gregorio.