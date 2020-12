Unico Campania, caos biglietti: 140 lavoratori a rischio

Per 140 lavoratori dell'indotto del trasporto pubblico il Natale 2020 rischia di essere molto amaro. Da circa un mese, i dipendenti della Giroservice non lavorano perché la ditta, che da 25 anni si occupa della distribuzione ai punti vendita dei biglietti del Consorzio Unico Campania, ha sospeso il servizio. Una situazione che gli utenti napoletani conoscono bene, visto che trovare un biglietto da qualche settimana è quasi impossibile.

Alla base di questa scelta c'è la difficile situazione economica della Giroservice che, complice il calo drastico dei passeggeri dall'inizio della pandemia, non riesce più a coprire i costi ed è debitrice del Consorzio. Il contratto prevede che, in caso di subentro di un'altra società, questa provveda al passaggio di cantiere di tutti i lavoratori. Eppure, si fanno insistenti le voci che vedrebbero una nuova ditta incaricata della distribuzione dei titoli di viaggio già dal 21 dicembre: "Una soluzione non legalmente percorribile - avvisa Marco Sansone di Usb Trasporti - perché ci vorrebbe una gara pubblica e l'impegno del rispetto della clausola sociale del passaggio di cantiere. Questi lavoratori rischiano di essere licenziati alla vigilia di Natale".