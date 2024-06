Accusato di vendere biglietti allo stadio per il clan Sibillo: assolto

F.F., pluripregiudicato di Napoli, ritenuto vicino al clan Sibillo, è stato assolto dal tribunale di Milano, ottava sezione penale, presieduta dalla giudice Mangione. L'uomo, 52enne, era stato fermato dai militari della Guardia di Finanza dinanzi allo Stadio San Siro di Miano poco prima dell'inizio della partita Milan - Inter del 17 Marzo 2019. Alcuni complici riuscirono invece nella immediatezza a far perdere le proprie tracce, dileguandosi tra la folla.

I finanzieri erano stati allertati da un cittadino francese che, dopo aver acquistato il biglietto dal pluripregiudicato, si era visto negare l'ingresso allo stadio. Addosso a F.F., al momento del fermo, sono stati rinvenuti decine e decine di biglietti falsi, perfettamente identici agli originali, che se messi in vendita avrebbero fruttato oltre cinquemila euro.

Secondo l'assunto accusatorio, sostenuto in origine dalla Procura di Milano, non era da escludere l'interesse di qualche clan malavitoso, in considerazione dei forti ricavi. Nella giornata di oggi F.F., difeso dall'avvocato avellinese Rolando Iorio, dopo ben 11 udienze tenutesi dinanzi al Tribunale di Milano, è stato assolto dal reato di ricettazione. Accolte in pieno quindi le tesi difensive. La Procura di Milano ne aveva chiesto invece la condanna a pena detentiva.