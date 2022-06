Trascinano i bidoni della differenziata con lo scooter: le immagini sono virali - VIDEO

Si portano via trascinandoli con lo scooter i bidoni della differenziata. Il fatto è successo a Fuorigtotta. Nel video, che ha fatto subito il giro dei social, si vedono due persone - senza casco - che trascinano i bidoni. In realtà i due bidoni vengono tenuti dal passeggero. Le immagini arrivano da Via Consalvo nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. È stato un cittadino ad immortalare la scena e a segnalarla al consigliere regionale Francesco Emilio Borelli e al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.

“Ci siamo sin troppo abituati a scene simili, che purtroppo si verificano ogni giorno nelle nostre strade.”- commentano Borrelli e Simioli- “Questa abitudine ha così anestetizzato le nostre coscienze e fatto assopire quella rabbia, intesa come energia positiva e costruttiva, che ci permette di combattere l’inciviltà e la deriva sociale.” “Abbiamo denunciato l’episodio alla Polizia Municipale e ad Asia. ”-proseguono il consigliere regionale e il conduttore radiofonico - “ma qui oltre alle solite, ed, aggiungiamo, ormai inutili ‘lavate di capo’, serve una riforma, culturale, sociale, giuridica ed amministrativa. Troppa gente, che non ha alcun rispetto per la propria ed altrui sicurezza e che pensa che il bene pubblico possa diventare di proprietà privata, fa quello che vuole non rispettando alcuna legge, fregandosene del prossimo e dei beni comuni e passandola liscia ogni volta. Il tutto in un generalizzato disinteresse collettivo.”