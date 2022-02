Bidello prende a schiaffi uno studente: le immagini fanno il giro del web

Al Liceo Mazzini si sarebbe registrato un episodio di violenza. Il protagonista delle immagini - girate da alcuni studenti del liceo del Vomero - sarebbe un collaboratore scolastico che avrebbe, a loro dire, aggredito uno studente.

“Ho ricevuto il video da mio fratello, studente del liceo scientifico Mazzini. Il fatto è accaduto all’interno della scuola. Non conosco tutti motivi per il quale è successo ciò ma so che il bidello, non so per quale motivo, ha insultato il ragazzo. Si è creata una forte tensione. Una volta scoppiata la lite è intervenuto un secondo ragazzo che frequenta la classe di mio fratello che è quello che si vede nel filmato.”, racconta uno dei segnalanti.

L'episodio - sul quale è stato chiesto un accertamento - è stato reso noto dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Ci hanno inviato un video (clicca qui per vederlo) in cui si vede un uomo, che a detta degli studenti sarebbe un bidello, che aggredisce una persona, secondo quanto segnalato dagli studenti sarebbe uno studente. Per questa ragione abbiamo inviato una comunicazione al Dirigente Scolastico per capire se sia a conoscenza dell’episodio e se sono stati presi provvedimenti. Se ciò che è stato denunciato venisse accertato e confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave per il quale chiediamo seri provvedimenti. La violenza, per qualsiasi ragione, va sempre condannata".