Muore bidello pochi giorni dopo la prima dose, l'ultimo post: "Vaccino fatto, inizia il dolore al braccio. Speriamo bene"

Lutto ad Afragola per la morte di Vincenzo Russo, 58enne operatore scolastico in una scuola di Casalnuovo. Vincenzo aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca e dopo l'inoculazione sembra che abbia sofferto dei dolori nella zona della puntura. Poi, dopo qualche giorno, è sopraggiunto un malore fatale che lo ha portato via ai suoi cari. Le cause del decesso, però, sono tutte da chiarire: tra vaccino e morte di Vincenzo al momento non è stata provata alcuna correlazione.

L'ultimo post

Vincenzo si era sottoposto al vaccino domenica scorsa e subito dopo ha postato sui social: "Vaccino fatto, inizia il dolore al braccio speriamo bene". Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo: "Come si fa adesso senza di te? Dimmi tu Vincenzo. Ti porteremo sempre con noi. Riposa in pace amico mio, anzi il mio fratello grande. Ti voglio bene"; o ancora "Quanto dolore hai lasciato Vincenzo, non esistono parole per dirti che ci manchi tantissimo. Rimbomba la tua voce che mi chiamava. Ovunque tu sia Proteggi la tua famiglia che ti ama tantissimo R.I.P".