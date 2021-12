Bici elettriche modificate: ecco come vengono scoperte

Proseguono i controlli dei Carabinieri volti a verificare il lecito utilizzo delle biciclette a pedalata assistita. A Castellammare di Stabia i militari della locale compagnia insieme al personale specializzato della Motorizzazione Civile hanno controllato 16 velocipedi ed 8 di questi sono stati sequestrati.

I mezzi sono risultati modificati e quindi equiparati a veicoli a motore. Sanzionati - per un importo complessivo di 60mila euro - i rispettivi proprietari per le infrazioni al codice della strada come la guida senza patente, la guida senza il casco protettivo, l’assenza di copertura assicurativa e l’assenza dei certificati di immatricolazione e circolazione.