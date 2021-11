Caccia alle bici elettriche utilizzate come scooter: l'operazione

Continua la campagna dei carabinieri e della motorizzazione civile di Bari per il controllo dei veicoli a due ruote elettrici, spesso utilizzati come biciclette ma modificati fino a raggiungere prestazioni tipiche degli scooter. Grazie alla pedana mobile calibrata e utilizzata da personale tecnico della motorizzazione, fondamentale per accertare in tempo reale la velocità dei veicoli, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno controllato decine di bici elettriche.

Sei quelle sequestrate perché alterate: montando un vero e proprio acceleratore e isolando i pedali, le bici erano veri e propri motocicli che superavano il limite di velocità imposto dalla norma.

I proprietari sono stati sanzionati per guida senza patente, guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e dei certificati di immatricolazione e circolazione per un importo complessivo circa 20mila euro.