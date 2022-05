Betoniera trasportata "a mano" per le vie della città: immagini virali sul web - VIDEO

Un trasporto pericoloso che non è passato inosservato

Sta facendo il giro del web un video che mostra un "trasporto speciale". In particolare le immagini mostrano un uomo seduto all'interno di un furgoncino in movimento che "trascina" una betoniera, tenendola per le mani.

La manovra pericolosa, avvenuta per le strade di San Sebastiano al Vesuvio, non è passata inosservata ed è stata immortalata da un automobilista. Il video, come detto, è diventato subito virale ed è stato condiviso anche dal consgiliere regionale Francesco Emilio Borrelli.