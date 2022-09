Beppe Vessicchio contro la Rai: "Sono in causa perchè non mi pagano i diritti e non mi fanno più andare in tv"

Il maestro Beppe Vessicchio, musicista amatissimo per le sue partecipazioni a Sanremo e in trasmissioni televisive come Amici, racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano, il disagio che sta vivendo: "Ho composto le musiche della trasmissione “La prova del cuoco” dalla prima edizione in piena autonomia".

Quando ha scoperto di non essere stato pagato per i diritti connessi, ha contattato la Rai richiedendoli, ama ricevendo un no che lo ha sorpreso. Si è rivolto al giudice e così è scattata la famigerata clausola "secondo la quale chi ha contenziosi con la Rai non può avere contratti in essere diretti con l’azienda. E così non ho potuto partecipare a molti programmi, perché l’ufficio legale è intervenuto sull’ufficio scritture artistiche che stipula contratti con artisti e ospiti ponendo un veto sul mio nome".

"Credo siano in molti a trovarsi nelle mie stesse condizioni. Conosco chi questi diritti li ha incassati e anche chi non li ha mai visti. Intendo andare avanti fino in fondo a questa faccenda.. Desidero che la verità venga fuori", conclude.