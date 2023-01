Aumenti benzina: il record al corso Vittorio Emanuele

Benzina e diesel sopra i due euro anche a Napoli. Tra i distributori più cari in città uno al Corso Vittorio Emanuele, lato Mergellina, che chiede per la super 2,199 euro per un litro.

In tutta Napoli comnunque i prezzi sono in crescita, e si attestano tra 1, 900 e appunto 2,199 al litro. Proteste da parte degli automobilisti.

A scegliere di limitare l'aumento sono solo le pompe bianche, che non fanno parte delle compagnie di distribuzione di carburante più conosciute.