Beni confiscati, Castellammare all’avanguardia: lo Stato si riprende interi pezzi di città

“Comune di Castellammare di Stabia ed Antimafia si riprendono il quartiere di Scanzano, entrando lì dove nessuna amministrazione comunale era mai entrata. Nelle scorse ore è stato effettuato un sopralluogo, volto a far rientrare anche questi beni confiscati tra le candidature a progetti per il riuso sociale, da amministrazione comunale, dal Settore Patrimonio, dal consulente della Commissione Parlamentare Antimafia Antonio Arzillo, dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ernesto Sica e dagli uomini della polizia municipale di Castellammare di Stabia”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“L’attività si è svolta in via Partoria, - ha continuato il primo cittadino - nota alle cronache per la presenza della criminalità organizzata. Riprendersi anche questi pezzi di territorio, far entrare lo Stato dove fino a poco tempo fa regnava l’Antistato, è prioritario e lo stiamo dimostrando ancora una volta. Non ci sono pezzi di territorio intoccabili, Castellammare è una, unica e preziosa. Sul riutilizzo dei beni confiscati questa amministrazione è in prima linea al fianco delle forze dell’ordine, della magistratura e della Prefettura di Napoli.

Inoltre ho inoltrato all’Ufficio tecnico, all’Ufficio Patrimonio e alla polizia municipale la richiesta di sopralluogo urgente all’interno di 4 terreni siti in via Piombiera e 3 unità immobiliari siti in via Schito, per i quali l’Agenzia Nazionale dei beni confiscati ci ha comunicato l’avvenuta confisca, che fa seguito al sequestro, avvenuto un anno fa, della discoteca gestita dai rampolli del clan.

Quel luogo, come accertato dagli investigatori e dalla magistratura, era il fulcro del riciclo dei soldi derivati dai traffici di droga e armi e dalle estorsioni, che venivano impiegati nell’organizzazione di eventi, di concerti neomelodici e di serate in discoteca. Anche quell’area diventerà un presidio di legalità, in cui esercitare i valori sani della giustizia e della democrazia contro il malaffare che per troppi anni ha regnato in quei luoghi e che oggi finalmente è stato cacciato via”.