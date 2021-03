Il giallo del “benefattore di Posillipo” e i lavori nella zona

“L’amministrazione comunale, con una determina di aprile del 2020, ha stanziato 680mila euro per la manutenzione delle strade principali. Il più ampio piano di interventi di manutenzione delle strade ordinarie, tra cui l’intervento in via Petrarca, per un ammontare di 35 mila euro, realizzati dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, nell’ambito dell’Accordo Quadro. Si è trattato di un segmento di via Petrarca, per una lunghezza di circa 30 metri, in corrispondenza del civico n.81”. Lo afferma l’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Clemente

Il parapetto, e la pavimentazione del marciapiede, era stato fortemente danneggiato dalle radici profonde di alcuni alberi. È stato inoltre, ripristinato, anche il parapetto in corrispondenza del civico n.135, dove i lavori hanno riguardato una lunghezza di circa 200 metri è consolidata, in corrispondenza del civico n.115, la struttura a sbalzo che sostiene il marciapiede con un intervento di trattamento delle armature e di ripristino del copriferro. Sono programmati, per i prossimi giorni i lavori di ripristino della balaustra in corrispondenza del civico n.64, danneggiata da un incidente stradale.



“Non conosco il benefattore, di cui parlano la stampa e i social, né cosa abbia realizzato con le sue attività. Ma la notizia delle sue gesta ha minato di veridicità e autenticità la nostra opera e la nostra comunicazione. Colgo però l’occasione del dibattito nato attorno alla notizia del termine dei lavori in quel tratto di strada per ribadire il mio massimo impegno per un’area che soffre non poco per decoro e manutenzione: un grande piano per Posillipo, al fine di dare bellezza ad uno dei luoghi più belli del mondo” conclude la Clemente.