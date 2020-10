Coronavirus, il cardinale Sepe: "Per chi muore in casa la benedizione sotto al palazzo"

Il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, ha voluto ricordare che - per le esequie - valgono le misure già adottate nei mesi scorsi. Per "coloro che muiono in ospedale vale l'intesa tra Autorità sanitaria e le famiglie. In quel caso", aggiunge Sepe, "alla benedizione provvede il cappellano dell'ospedale. Per i malati di Covid che muoiono in casa - il parroco, il presbitero o il diacono incaricato procederà alla benedizione della salma sotto l'edificio abitativo del defunto", conclude il cardinale Sepe.

