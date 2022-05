Medico muore nel ristorante, il figlio: "Defibrillatori obbligatori in tutti gli esercizi commerciali"

Si terranno lunedì 9 maggio alle ore 17, presso la chiesa addolorata alla Pigna (via Pigna, 203, quartiere Arenella), i funerali di Benedetto Pepe, coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, morto durante una cena con i colleghi medici a Pozzuoli. Sotto accusa un presunto ritardo nei soccorsi. Lo stimato psichiatra, esperto nella cura della depressione, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi nel locale in cui stava trascorrendo la serata.

Pepe, 71 anni, amava molto il teatro e l'isola d'Ischia, in particolare la zona di Casamicciola, dove era stato candidato nel 2019 nel Movimento Cinque Stelle.

"Appurare se ci sono state disfuzioni nei soccorsi"

Il figlio, Luca Antonio, lo ha voluto così ricordare sui social: "Chi lo ha conosciuto, anche solo per 5 minuti, ha potuto appurare la sua enorme bontà d'animo, simpatia e professionalità. Doti che rimarranno per sempre nel mio cuore e nel cuore di chi lo ha conosciuto. A chi di competenza, chiedo di appurare se ci sono state disfunzioni nei processi di soccorso. Alla politica chiedo di approvare una legge che obblighi gli esercizi commerciali a dotarsi di un defibrillatore. Per chi potrà, ci vediamo domani. Farà piacere alla mia famiglia e soprattutto a papà".

"Ho appena appreso una terribile notizia della dipartita prematura del caro amico Benedetto Pepe . Un valido professionista medico. Un attivista appassionato. Un Signore di anima e di comportamenti Sono triste e affranta Porgo le mie più sentite condoglianze all’amico Luca Pepe per la perdita del caro padre e a tutta la famiglia Pepe", scrive Caterina sui social, una delle tante persone affrante per la prematura dipartita del professionista.