La Befana solidale di Gesco per 60 bambini

Sessanta bambini saranno accolti dalla Befana solidale venerdì 5 gennaio negli spazi all’aperto del ristorante Il Poggio di via Poggioreale a Napoli. L’iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo da Gesco grazie a una donazione della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, nell’ambito del progetto "Un sorriso per i più piccoli", vedrà protagonisti bambine e bambini tra i 3 e i 12 anni accolti dagli operatori per festeggiare l’Epifania con un gioco adatto alla loro età. L’appuntamento con la Befana solidale sarà dalle ore 16 alle 17, con l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi, accompagnati da un genitore.

La Befana sarà “interpretata” da Chiara Nocerino, operatrice del gruppo Gesco e a darle il benvenuto saranno il direttore di Gesco Giacomo Smarrazzo e la consigliera nazionale della Cesare Pozzo Rosalba Lasorella. Giochi creativi e libri, insieme alla tradizionale calza di dolciumi, sono i doni scelti per i bambini che arriveranno da Poggioreale, Secondigliano e San Giovanni a Teduccio.

"Un sorriso per i più piccoli" è un progetto di solidarietà su scala nazionale di Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità, Coordinamento Giovani e Coordinamento Donne Cesare Pozzo che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai bambini ospedalizzati e ai minori che si trovano in condizione di disagio, mediante donazioni alle associazioni, alle cooperative e alle fondazioni che, sull'intero territorio nazionale si occupano di supportare i più piccoli.