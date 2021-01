Befana solidale a Cardito, calze e giocattoli a tanti bambini della città

Donate tantissime calze ieri mattina a centinaia di bambini carditesi, un'iniziativa voluta e promossa dal sindaco Giuseppe Cirillo che ha regalato il sorriso a molte famiglie che lo avevano spento a causa dei problemi che stanno affliggendo la società.

"Stamattina è una giornata speciale - ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook Cirillo - abbiamo regalato un sorriso a tantissimi nostri piccoli cittadini che hanno ricevuto calze e giocattoli. I bambini rappresentano il futuro e la nostra speranza - prosegue il primo cittadino - la gioia nei loro occhi è la dimostrazione che insieme possiamo fare davvero tanto. Sentiamoci fieri di appartenere a una grande famiglia che dona con generosità, ancora una volta avete dimostrato di avere un cuore grande.

Permettetemi di ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo: l’associazione Nuova Solidarietà, gli imprenditori e le famiglie carditesi che, insieme ai volontari della Protezione Civile, hanno messo a disposizione il loro tempo per far rivivere ai nostri fanciulli la tradizionale festa della Befana.

Questo 2021 ci invita ad affrontare grandi sfide, il vaccino sta arrivando e la nostra è una lotta contro il tempo. Il sentimento che ci deve animare nei prossimi mesi è la speranza, riprenderemo le nostre consuetudini e vivremo nuovamente la convivialità. Come amministrazione comunale, vi prometto che, non faremo mancare il nostro sostegno a quanti vivono nelle difficoltà. Grazie a tutti. Grazie Cardito!"

Il sindaco di Cardito si è fatto inoltre promotore delle calze e dei giocattoli donati all'Osservatorio La Battaglia di Andrea.