Bed and breakfast ma senza autorizzazioni scoperti a Ischia: i clienti erano ignari di tutto

Controlli contro l'esercizio abusivo delle professioni turistiche a Ischia hanno portato alla denuncia, da parte dei carabinieri, di due titolari di bed & breakfast privi delle necessarie autorizzazioni.

Nel primo caso, i militari hanno denunciato il 60enne titolare di una struttura ricettiva in via Vecchia Cartaromana. Gli accertamenti hanno rivelato che l'attività veniva svolta senza le dovute autorizzazioni dallo scorso marzo: l'uomo non registrava né comunicava alle autorità la presenza degli ospiti. Durante il controllo sono stati trovati sette turisti, i quali erano completamente ignari della situazione irregolare.

Un secondo intervento dei carabinieri ha portato alla denuncia di una 55enne di Forio, questi invece titolare di un B&B in via Cava Spinavola. La donna gestiva la struttura abusivamente dal luglio 2020. Durante il controllo sono stati identificati due turisti che soggiornavano nella struttura, anch'essi ignari della situazione irregolare.