B&B abusivi per chi aspetta il risultato del tampone: il nuovo business della pandemia

Bed and breakfast abusivi per chi deve restare in isolamento o quarantena causa attesa risultati tampone o Covid. È il nuovo business della pandemia che si sta diffondando in città: prezzi stracciati, intorno ai 15 euro a notte, per allontanarsi dalla famiglia così da non imporre anche ai parenti l'obbligo di dimora.

A quanto pare, i gestori delle strutture chiedono ai loro inquilini di non rivelare ai funzionari della Asl di essere la loro situazione, ma di aver chiesto alloggio ad amici.

È Abbac GuestItaly ad aver denunciato la situazione, inviando una nota alle Asl perché si accertino dei domicili temporanei dei cittadini in rientro da viaggi all'estero o Sardegna. La speculazione è stata scoperta attraverso i siti di ricerca, dove appaiono appartamenti indicati come "rifugi temporanei" in attesa dei risultati dei tamponi. Strutture abusive, e senza misure di sicurezza.

Proprio Abbac intanto chiede – anche a contrastare questo fenomeno – che vengano calmierati i prezzi delle strutture così eventualmente da poter trasformare i propri appartamenti in monolocali "sanatori".