Beccati con un chilo di droga in auto: scarcerati due giovani

Beccati con un chilo di hashish a Bacoli, scarcerati due giovani di Villaricca. un 25enne e un 23enne erano stati beccati in via Miliscola a bordo di una vettura, con un chilo di hashish. Rinchiusi nel carcere di Poggioreale, all’udienza di convalida dell’arresto, il 25enne (difeso dagli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Maria Maisto), ha ammesso gli addebiti, dichiarando che lo stupefacente contenuto in uno zaino era suo e che l’amico non sapeva nulla.

Il GIP Ivana Salvatore gli ha concesso gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Villaricca; mentre l'amico (difeso dagli avvocati Raffaele Ciardiello e Francesco Casillo) ha dichiarato di non sapere nulla, di trovarsi in auto con l’amico per andare a fare un giro a Bacoli. In questo caso il GIP partenopeo lo ha scarcerato, non applicando alcuna misura cautelare.