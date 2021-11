Il beato Russolillo sarà santo: decisa la data di canonizzazione

Nel Concistoro Ordinario Pubblico del 3 maggio 2021 Papa Francesco aveva decretato la canonizzazione, senza fissarne la data a motivo della pandemia, anche del beato Giustino Maria Russolillo, sacerdote, fondatore della Società delle Divine Vocazioni e della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni.

Molto venerato nel quartiere di Pianura, don Russoilillo viene ricordato anche per la sua ricca attività pastorale nelle vesti di parroco di "San Giorgio Martire". La sua canonizzazione, così come sarà per altri sei beati, avverrà il 15 maggio 2022.