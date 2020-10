Centinaia di persone per battesimi e comunioni: Carabinieri chiudono 3 sale per ricevimenti

Sono 3 le sale provvisoriamente chiusi dai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire il contagio da Coronavirus.

A Terzigno, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno sanzionato il titolare di una villa, all’interno della quale, durante il controllo, erano in corso ben 4 ricevimenti. 3 comunioni e un battesimo per un totale di 102 persone divise in 2 sale. Multati anche i clienti che hanno voluto festeggiare i propri bambini nonostante il concreto pericolo di contagio.

Identico scenario a Trecase, in un locale per ricevimenti: 4 comunioni in corso, contemporaneamente, per complessive 70 persone distribuite in 2 sale.

Solo un ricevimento in corso, invece, in un’altra villa a Trecase: il titolare e il capofamiglia sono stati sanzionati. In sala c'erano 30 persone.

Le tre ville sono state provvisoriamente chiuse. I controlli dei Carabinieri sulle attività di ristorazione continueranno anche nei prossimi giorni.