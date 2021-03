Carichi di cibo e speranza continuano ad arrivare aiuti alle famiglie in difficoltà tramite La Battaglia di Andrea. «Stiamo riuscendo ad aiutare moltissime famiglie - dichiara il Presidente Asia Maraucci - cerchiamo di fare e dare il massimo, siamo in un periodo storico in cui la povertà è aumentata tantissimo, noi cerchiamo di fare la nostra parte. Stamattina siamo andati direttamente nella sede centrale di Napoli - prosegue - abbiamo voluto ringraziare personalmente chi lavora nel progetto "Condividi per non Sprecare", coordinato dalla Cooperativa Sociale Ambiente Solidale Onlus, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Napoli e il Comitato Assistenza Istituzioni Religiose (CAIR). Nei prossimi giorni distribuiremo i beni tra le famiglie dell'area nord delle provincia di Napoli - conclude la donna - di volta in volta cercheremo di estenderci sempre di più aiutando quante più persone possibile».