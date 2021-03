La solidarietà de 'La Battaglia di Andrea': anche a marzo distribuiti beni di prima necessità

L'Osservatorio per la Disabilità ha distribuito pacchi alimentari tra Afragola e Cardito. Anna Rizzuto: "Nei mesi a venire cercheremo di aiutare sempre più famiglie in difficoltà, per noi è una missione"

Anche questo mese missione compiuta per La Battaglia di Andrea, distribuiti i beni di prima necessità tra Afragola e Cardito, le due cittadine dell'area nord della provincia di Napoli dove l'osservatorio è molto ben radicato.

"Siamo felici che anche questo mese abbiamo donato forza e speranza a tante persone - dichiara Anna Rizzuto, responsabile a Cardito de La Battaglia di Andrea - cerchiamo ogni volta di fare sempre di più, sono fiera di essere di aiuto per le persone della mia città, man mano stanno capendo che possono contare su di me e questo mi rende fiera di essere carditese, abbiamo in carico 14 famiglie solo a Cardito alle quali forniamo i beni di prima necessità e nei mesi a venire cercheremo di aiutarne sempre di più, per noi è una missione - prosegue - appena sarà possibile incontreremo molte persone alle quali spiegheremo che non devono temere difficoltà, di qualsiasi genere, dai problemi quotidiani che ormai purtroppo hanno in molti, alle difficoltà che vivono i disabili, stiamo creando una grande rete - conclude la donna - rete che servirà a dedicarci ancora di più alla nostra gente".