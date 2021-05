La Battaglia di Andrea: "Stallo per disabili assegnato, appartenuto a una persona deceduta, era ancora in uso"

"Ad Afragola - racconta in una nota l'Osservatorio per la Disabilità 'La battaglia di Andrea' - uno stallo per disabili assegnato, appartenuto ad una persona deceduta, era ancora in uso, probabilmente da persone a lei vicino. Dopo la segnalazione de La Battaglia di Andrea, lo stallo è ritornato generico; è stata infatti staccata la targhetta di utilizzo esclusivo".

"Passiamo spesso da quelle parti - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea-, notando che su quello stallo ci sono sempre automobili diverse e senza contrassegno esposto, e nella maggior parte dei casi, sempre con la stessa targa di prova e un cartello vendesi attaccato ai veicoli, abbiamo quindi capito che probabilmente non si trattava del reale avente diritto ed abbiamo segnalato immediatamente il potenziale abuso alla Polizia Municipale, la quale, diretta dal Comandante Michele Orlando, ha subito effettuato i controlli e rimosso la targhetta con codice di assegnazione stallo. Chiederemo, chiaramente in via ufficiale, comunque i controlli - conclude Maraucci - poichè è uno stallo per disabili e non un autosalone. Da quando La Battaglia di Andrea opera sul territorio afragolese sono aumentate le denunce e le risoluzioni dei problemi e soprattutto stanno diminuendo gli abusi sui disabili".

"Abbiamo ricevuto questa segnalazione ed abbiamo subito effettuato i controlli del caso - dichiara il Comandante Orlando - accertando che l'avente diritto di quello stallo è una persona deceduta, provvedendo a revocare l'ordinanza per il posto riservato, rendendolo di nuovo stallo generico - conclude - e continueremo nei prossimi giorni a verificare se ci saranno abusi con auto parcheggiate senza il contrassegno"