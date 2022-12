"Massiccia" lotta all'occupazione abusiva degli stalli per disabili

Ad Afragola è partita ufficialmente da stamattina un'operazione dedicata esclusivamente agli stalli disabili da parte della Polizia Municipale. "Dopo dure battaglie quotidiane da parte nostra, finalmente c'é un'operazione dedicata al controllo massiccio degli stalli per disabili - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - finalmente nella nostra città ci sarà qualcosa che non c'é in quasi nessuna città italiana. Da soli finora abbiamo combattuto contro questi abusi e abbiamo avuto ottimi risultati - conclude - figuriamoci adesso che c'é un'operazione proprio della Polizia Municipale".

Oltre alle continue richieste de La Battaglia di Andrea, L'operazione è stata fortemente voluta anche dal sindaco di Afragola Antonio Pannone e dall'assessore alla Polizia Municipale Mauro di Palo e sarà coordinata dal Capitano Balsamo, comandante facente funzione. "Attraverso l’azione dell'associazione La Battaglia di Andrea ho potuto constatare quali sono le difficoltà dei disabili quando purtroppo trovano gli stalli occupati - dichiara il sindaco di Afragola, Antonio Pannone -; mi sono spesso confrontato con i fondatori e i responsabili dell’associazione proprio per discutere di questo problema ed attraverso di loro ho potuto cogliere lo stato di grave disagio che si determina per coloro che trovano gli stalli occupati e vedono fortemente condizionate anche le più semplici e ordinarie attività quotidiane come andare in farmacia o a fare la spesa; ho provato a mettermi nei panni di chi vive questo genere di difficoltà con la consapevolezza di una situazione assolutamente insostenibile di fronte a comportamenti ingiustificabili e indegni di una comunità civile; dopo il costante monitoraggio, è giusto continuare sulla strada della legalità e del rispetto dei diritti con un'operazione che tende a sensibilizzare la popolazione a non utilizzare impropriamente gli stalli per disabili e a sanzionare chi, nonostante tutto, continua a non rispettarli, operazione che moralmente si potrebbe anche chiamare Operazione La Battaglia di Andrea".