Inseguimento da film a Barra: speronano più volte l'auto della Polizia

Due uomini erano in auto e stavano percorrendo in auto via delle Repubbliche Marinare, nella zona di Poggioreale, quando sono incappati in un posto di blocco della Polizia.

All'alt della pattuglia del Commissariato di Poggioreale si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'auto dei fuggitivi ha speronato più volte quella degli agenti, ma alla fine, in via Taverna Casa Vecchia, nel quartiere Barra, l'impattato tra le due auto ha determinato la fine della fuga.

Per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma da fuoco clandestina in manette sono finiti un 35enne ed un 26enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia.

Durante la fuga i due avevano infatti lanciato una pistola da uno dei finestrini dell'auto, ma la manovra non è sfuggita agli agenti: recuperato un revolver Smith&Wesson calibro 38