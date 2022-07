Cardarelli in difficoltà: ancora barelle in pronto soccorso (VIDEO)

Sono giorni difficili per l'Ospedale Cardarelli di Napoli. Ai contagi Covid tra i membri del personale si aggiungono l'alto numero di accessi e le ferie, che di fatto riducono al lumicino i già pochi medici e infermieri dell'emergenza. A soffrire, infatti, sono soprattutto pronto soccorso e Obi. Come mostra questo video, anche oggi, 12 luglio, un elevato numero di barelle è presente nei corridoio del pronto soccorso, con pazienti in attesa per ore di assistenza.

All'esterno dell'ospedale, la Funzione pubblica della Cgil ha tenuto un sit-in di protesta: "Siamo di nuovo in protesta perché le condizioni del Cardarelli sono drammatiche, sia per i lavoratori che per i cittadini. - afferma Giosuè Di Maro di Cgil Fp Napoli - I lavoratori sono impegnati in un'impresa eroica perché sono sotto organico, molti sono positivi al covid, molti sono in ferie. Tutto ciò si riversa sui cittadini. Tutta l'area metropolitana di Napoli vive le difficoltà della rete d'emergenza. Bisogna trovare soluzioni diverse nell'organizzazione dell'ospedale. Bisogna fare in modo che i pazienti che stazionano in pronto soccorso trovino una via preferenziale per il ricovero nel giusto reparto".