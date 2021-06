Torna il caos barelle al Cardarelli, la Regione: "Gli altri ospedali dovranno mettere a disposizione posti letto"

Torna l'emergenza barelle al Cardarelli. Troppe le presenze nel pronto soccorso. Gli altri ospedali (Policlinico, Ospedale dei Colli) dovranno supportare in tale fase critica il Cardarelli, mettendo a disposizione almeno cinque posti letto, come stabilito in una circolare emanata dalla Regione Campania.

Le ragioni

Il boom di presenze è dovuto da un lato alla mancata riconversione di molti ospedali da Covid in ordinari, essendo l'emergenza Covid più flebile ma ancora presente e dall'altro per la polifunzionalità del Cardarelli sul quale si riversano pazienti anche dalla provincia.