Troppe barelle nel pronto soccorso del Cardarelli|FOTO

Con la fine della fase più acuta della pandemia da Coronavirus ed in particolare del lockdown, è tornato l'annoso problema barelle al Cardarelli. Come si può evincere dagli scatti effettuati nel pomeriggio e nella tarda serata del 6 agosto il pronto soccorso dell'ospedale appare stracolmo di barelle. Oltre ai consueti problemi, il mancato distanziamento non garantisce neppure lo spazio necessario per evitare assembramenti, assolutamente vietati in questa fase.

Il punto di vista del Cardarelli

Nel pomeriggio il Cardarelli ha diffuso una nota sul problema barelle, specificando come non siano più presenti nei corridoi dei diversi reparti. Nel caso documentato da NapoliToday l'afflusso abnorme riguarda il pronto soccorso, che dovrebbe rappresentare solo un momento di passaggio per i pazienti, ma pubblichiamo ugualmente la nota dell'ospedale per dovere di cronaca.

"Sarebbe sempre preferibile che il dibattito politico e la cronaca sanitaria seguissero strade separate, considerando che in questa fase epidemica vi è necessità di garantire contemporaneamente sia la ripresa delle attività post Covid che il mantenimento degli ospedali COVID Center". Così la Direzione Strategica del Cardarelli stigmatizza alcune notizie di stampa per le quali nell’Azienda Ospedaliera partenopea sono presenti barelle nei reparti e “malati in doppia fila“. "Sono ormai circa tre mesi - spiegano il Direttore Generale Dr. Giuseppe Longo e il Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Russo - che nei nostri reparti non sono più presenti le barelle. Questo per il Cardarelli è un risultato storico di grande valore. Come tutti gli ospedali di grandi dimensioni abbiamo in questa fase di ripresa delle attività assistenziali, l’esigenza di gestire picchi anche di duecentosessanta accessi al giorno in pronto soccorso. E’ chiaro che una tale domanda crea delle situazioni di iperafflusso in pronto soccorso-OBI che vengono quotidianamente affrontate. Tutto ciò perché il Cardarelli è e resta un punto di riferimento per l’intera regione garantendo alti livelli assistenziali sia nell’Emergenza-urgenza che nell’alta specialià. Dalla direzione strategica del Cardarelli di Napoli arriva, infine, un deciso ringraziamento a tutto il personale per l’abnegazione e la professionalità mostrata in questi drammatici mesi. Il Cardarelli, come le altre realtà italiane, ha sempre lavorato per garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile, anche e soprattutto al cospetto di un dramma nazionale e globale come la pandemia da Coronavirus", conclude la Direzione Strategica.