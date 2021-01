Consegnate al Cardarelli una barella di bio-contenimento e un sanificatore portatile

«Un gesto di grande generosità e un sostegno concreto al lavoro che la nostra azienda ospedaliera porta avanti con dedizione, professionalità e impegno». Con queste parole il direttore generale del Cardarelli di Napoli ha voluto ringraziare l'associazione Gruppo Dirigenti Fiat, che ha donato all’Azienda ospedaliera partenopea una barella di bio-contenimento e un sanificatore portatile; strumenti preziosi nella lotta al Covid-19. E proprio alla presenza del direttore generale Giuseppe Longo e dell’ingegner Aldo Maggiore, responsabile della Sede di Napoli-Area Sud del Gruppo Dirigenti Fiat, oggi hanno “preso servizio” le attrezzature donate. «Con questa iniziativa - il commento dell’ingegner Maggiore – che si aggiunge ad analoghe sul territorio nazionale, manifestiamo in modo concreto il nostro desiderio di essere al fianco di chi combatte per noi in prima linea e di sostegno ai cittadini che, loro malgrado, sono colpiti dal virus». La barella di bio-contenimento è una speciale barella che si basa sul principio della pressione negativa (lo stesso utilizzato per i reparti Covid dedicati). «La barella - sottolinea il direttore sanitario Giuseppe Russo - verrà impiegata per lo spostamento di pazienti Covid in condizioni di sicurezza all’interno della struttura ospedaliera, per tutte le necessità legate a esami clinici e trasferimenti in altri reparti». Il Gruppo Dirigenti Fiat è un’associazione professionale che riunisce dirigenti appartenenti ai gruppi FCA e CNH Industrial, con sede a Torino e diverse sedi secondarie distribuite sul territorio nazionale. Area degli allegati