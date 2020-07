Coronavirus, il ritorno di Champions a Barcellona a rischio? La Uefa pensa a una sede diversa

Continua a essere al centro della pandemia di Covid-19 la Spagna, dove i casi giornalieri aumentano e – nelle ultime due settimane – si sarebbero addiritutura triplicati. Alcuni paesi europei sconsigliano addirittura ai propri connazionali di recarsi nella nazione iberica. Una emergenza che potrebbe determinare uno scenario che interessa anche i tifosi napoletani. Gli azzurri guidati da Gattuso, infatti, saranno impegnati l’8 agosto a Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Azzurri che partono dall’1-1 e dunque anche con qualche possibilità di qualificazione alle Final 8 che si terranno in Portogallo, con scontri diretti fino alla finale. Ma la sede del ritorno degli ottavi è appunto in discussione, considerato che proprio in Catalogna, nella regione spagnola la cui capitale è Barcellona, c’è un picco di casi. Ad esempio, Roma e Inter (impegnate in Europa League contro le spagnole Getafe e Siviglia) giocheranno in campo neutro in Germania le rispettive gare. E anche la Uefa starebbe pensando a una nuova sede per Barcellona-Napoli. Il piano B potrebbe essere proprio il Portogallo, che poi ospiterà la Final-8. Non Lisbona ma Guimaraes o Oporto, queste le soluzioni sul tavolo al momento.