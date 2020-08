Chiaiano, barca stracolma di immondizia in strada. Tra i rifiuti c'è anche uno scooter incendiato

Una barca colma di immondizia in strada a Chiaiano. In via Sant'Antonio Abate tra i rifiuti c'è anche uno scooter incendiato. E' quanto denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, con tanto di foto pubblicate sui social, su segnalazione di alcuni cittadini della zona.

“La situazione diventa sempre più preoccupante. Molte aree del territorio vengono abbandonate al proprio destino e questo unitamente all’attività incessante degli inquinatori e degli incivili da una vita ad un fenomeno allarmante sia dal punto di vista ambientale che da quello del decoro cittadino. Bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare i cittadini ed il nostro territorio, servono controlli continui nelle strade, dei sistemi di videosorveglianza distribuiti in maniera capillare, pene severe per gli inquinatori e soprattutto un cambio radicale di mentalità e del nostro stile di vita, senza sarà impossibile mettere fine a questa problematica. Abbiamo richiesto ad Asia di intervenire con delle operazioni di bonifica nelle due aree segnalate", afferma Borrelli.