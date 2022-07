Barca impatta violentemente contro la scogliera: paura sul noto lido

Paura ieri pomeriggio na Torre del Greco dove diversi bagnanti hanno assistito all'urto violento di una barca a vela contro la scogliera artificiale antistante un noto lido.

Immediati i soccorsi con la guardia costiera che ha salvato i due dipotisti 60enni. Giunta sul posto la guardia costiera ha anche messo in sicurezza l'unità da diporto.

L'imbarcazione è stata scortata verso il porto di Torre Annunziata, per essere prelevata sotto il coordinamento del personale dell'ufficio circondariale marittimo oplontino, intervenuto per le verifiche di rito. Soccorsi sul posto i diportisti apparsi spaventati, ma in buono stato di salute.