Barca affonda con a bordo mamma, papà e due figlioletti, in tanti si lanciano in mare per salvarli: "Siete angeli"

Ieri pomeriggio una barca è affondata nei dintorni di Procida. A bordo famiglia di Pozzuoli, genitori e due figli di 7 e 8 anni. In tanti si sono tuffati in mare per mettere in salvo i quattro naufraghi. A raccontare l'accaduto nei dettagli è Monica sul gruppo Facebook "Sei di Pozzuoli se". La donna ringrazia tutti coloro che hanno agito con coraggio per salvare lei e i suoi familiari.

"Piango mentre scrivo ancora adesso"

"Ieri nel primo pomeriggio io e la mia famiglia eravamo in barca a Procida esattamente dietro l'isola di Vivara non sappiamo ancora per quale motivo ma la nostra barca improvvisamente è affondata. Il perché di questo mio post è solo ed esclusivamente per ringraziare tutte le persone li intorno a noi che si sono tuffate incuranti di ogni pericolo mettendo a rischio la loro stessa vita SOLO per salvare me mio marito e i miei figli di 7 e 8 anni. Tutto è successo in meno di 10 secondi, ci siamo ritrovati in mare con decine e decine di persone pronte a dare il loro aiuto anche quando dopo, io e mio marito siamo saliti su un gommone e i miei figli su di un'altra barca poco distante da me. Ancora accorrevano persone per supportarci con parole e gesti, ci hanno portato acqua e offerto il caffè e chi addirittura ci riportava i nostri effetti personali trovati lì in mare. SIETE STATI TUTTI DEGLI ANGELI ancora adesso mentre scrivo piango. La guardia costiera è arrivata il più presto possibile ci ha accolti sulla loro barca come se fossimo dei loro familiari ci hanno abbracciato e coccolato dandoci se ancora era possibile altra sicurezza grazie grazie e ancora grazie. Ringrazio tutti in particolar modo Tullio e la sua fidanzata una coppia dal cuore grande lei ha una forza soprannaturale!!!!! Ma ancora di più ringrazio alcuni ragazzi che hanno salvato e accolto i miei bambini siete stati semplicemente meravigliosi non finirò mai di ringraziarvi. Sono tornati a casa raccontando delle risate fatte con voi in barca dei tuffi e di tanto altro ancora mettendo in secondo piano la brutta esperienza vissuta. Loro sono di Bacoli e ricordiamo solo alcuni nomi, Giudy, Serena, Giuseppe. Vorrei semplicemente abbracciarli e ringraziarli", scrive Monica, ancora scossa per l'incidente.